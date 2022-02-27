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Певец Евгений Курчич: Мы строим страну, как мы считаем нужным, и это круто

Продолжаем следить за атмосферой на участках. В одном из столичных районов, где немало новостроек, сейчас находится Лидия Заблоцкая.

Певец, преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств Евгений Курчич о голосовании на референдуме (видео).

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