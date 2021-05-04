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Певец Серега о своем отношении к протестам в Беларуси

Государство выполнило свою работу. Очень сложно представить, как это можно было сделать лучше

Сергей Пархоменко рассказал о своем отношении к протестам в Беларуси.

Полную версию интервью смотрите здесь.

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