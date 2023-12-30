3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Певица Слава поздравила белорусов с наступающим Новым годом
Российская певица Слава поздравила белорусов.
Дорогие друзья, девчата и ребята телеканала "Беларусь 1"! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Всего вам самого теплого, самого доброго, самого хорошего, самого славного, самого позитивного! Пусть в 2024 году у нас все будет очень-очень, очень и очень хорошо. А главное - нам всем крепчайшего здоровья: физического, психического и морального. И, конечно, любви нам и море-море счастья! Всегда ваша добрая, красивая, позитивная Слава. Люблю вас! С Новым годом!
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все