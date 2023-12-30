Певица Слава поздравила белорусов с наступающим Новым годом

Дорогие друзья, девчата и ребята телеканала "Беларусь 1"! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Всего вам самого теплого, самого доброго, самого хорошего, самого славного, самого позитивного! Пусть в 2024 году у нас все будет очень-очень, очень и очень хорошо. А главное - нам всем крепчайшего здоровья: физического, психического и морального. И, конечно, любви нам и море-море счастья! Всегда ваша добрая, красивая, позитивная Слава. Люблю вас! С Новым годом!

Слава, певица (Россия)