Певица Валерия поздравила белорусов с Днем Победы

Дорогие наши белорусские друзья. Я от всей души поздравляю всех вас с Днем Победы, с праздником, который так важен для всех наших народов. Беларусь внесла огромный вклад в дело победы. И сегодня историческая правда очень-очень важна. В связи с этим как здорово, что в наших странах внимание к этому празднику совершенно особое. Я поздравляю всех вас, желаю всем мира, добра, благополучия, любви.

Валерия, певица (Россия)