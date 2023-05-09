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Певица Валерия поздравила белорусов с Днем Победы
9 Мая - священная для каждого белоруса дата. Этот день стал символом героического подвига нашего народа, силы и достояния государства. Благодаря нашей памяти и нашей правде о войне переписать историю не получится ни у кого.
В честь праздника самые теплые пожелания летят белорусам от народной артистки России Валерии.
Дорогие наши белорусские друзья. Я от всей души поздравляю всех вас с Днем Победы, с праздником, который так важен для всех наших народов. Беларусь внесла огромный вклад в дело победы. И сегодня историческая правда очень-очень важна. В связи с этим как здорово, что в наших странах внимание к этому празднику совершенно особое. Я поздравляю всех вас, желаю всем мира, добра, благополучия, любви.
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