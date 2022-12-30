Певица Валерия поздравляет белорусов с наступающим праздником и говорит им спасибо

Певица Валерия: Дорогие зрители телеканала "Беларусь 1"! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий год был очень непростым, но я хочу сказать вам огромное спасибо, нашему братскому народу, за вашу поддержку, за то, что вы всегда рядом. Хочу пожелать, чтобы грядущий год принес вам только радость, удачу, благополучие, любовь, все самое светлое. Пусть 2023 год будет лучшим годом в вашей жизни.