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Певица Виктория Алешко о событиях в Республике Беларусь

"Безусловно, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Но, высказывая его, никогда нельзя задевать чувства другого и переходить на личности".

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