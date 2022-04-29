Певица Виктория Алешко поделилась творческими планами в программе "Скажинемолчи"

Ее карьера началась с "Верасов" - заметил юную вокалистку Василий Раинчик.А теперь она дает первый масштабный сольный концерт, приуроченный к своему 25-летию на сцене. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко рассказала в студии программы "Скажинемолчи", как идет подготовка к концерту, который состоится 11 мая на главной сцене Дворца Республики. Что делать, если забыла текст на сцене? И какие ритуалы певица проводит в дни выступлений?



Обсудили и премьеру клипа, которая состоялась в "Главном эфире": как снимали визуал на песню "Помните", без которой сегодня уже сложно представить знаковые события республиканского масштаба. Главный герой сюжета - реальный ветеран Великой Отечественной войны, который дошел тогда, в 1945-м, до Берлина.



Также артистка высказала свое мнение насчет неутешительной тенденции стран-соседок переписать историю тех страшных кровопролитных лет.



Какую критику приемлет певица, ее творческие планы на лето: фестивали, новые хиты, перспективы на тур - все это в полном выпуске программы "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1" и в Telegram проекта.