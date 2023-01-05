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Певица Юлия Савичева в гостях у программы "Скажинемолчи"
Певица Юлия Савичева стала гостьей программы "Скажинемолчи". В студии Белтелерадиокомпании она рассказала, почему исчезала со сцены после мегапопулярности, которую получила 20 лет назад на "Фабрике", и почему вновь вернулась в шоу-бизнес. "Высоко", "Прости за любовь", "Корабли".
Не став зарабатывать на черном пиаре после расторжения контракта с Максимом Фадеевым, сохранила с ним дружеские отношения и вернула шлягеры в репертуар. Теперь же певица вновь собирает стадионы, а песни ей пишут белорусы. Новый альбом Савичевой критики оценили на 8 из 10, что редкость.
Почему провалилась на популярном вокальном конкурсе, как вернулась в бальные танцы и даже выиграла турнир - о своем сладком хобби и участии в телешоу. Интервью с Юлией Савичевой в выпуске "Скажинемолчи" - на сайте Белтелерадиокомпании.
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