Певица Юлия Савичева в гостях у программы "Скажинемолчи"

Певица Юлия Савичева стала гостьей программы "Скажинемолчи". В студии Белтелерадиокомпании она рассказала, почему исчезала со сцены после мегапопулярности, которую получила 20 лет назад на "Фабрике", и почему вновь вернулась в шоу-бизнес. "Высоко", "Прости за любовь", "Корабли".

Не став зарабатывать на черном пиаре после расторжения контракта с Максимом Фадеевым, сохранила с ним дружеские отношения и вернула шлягеры в репертуар. Теперь же певица вновь собирает стадионы, а песни ей пишут белорусы. Новый альбом Савичевой критики оценили на 8 из 10, что редкость.