Певица Зара посетила лагерь с беженцами на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе до сих пор остаются беженцы, которые особенно в эти праздничные дни не теряют надежды попасть в Европу. Сейчас здесь около 500 человек, среди которых старики женщины и дети. Ощущение праздника им помогают создать волонтеры, простые неравнодушные белорусы. Не смогла смотреть на происходящее и известная певица Зара. В эти минуты она общается с беженцами. По личной инициативе артистка привезла новогодние подарки и теплые вещи. Всего около тонны.