Певица Жанет - гостья программы "Скажинемолчи"

О своей истории любви к театральным подмосткам, работе над новой сольной программой и выступлениях без фонограммы рассказала заслуженная артистка Беларуси Жанет. Певица стала гостьей программы «Скажи не молчи». В эфире она поделилась и секретами кулуарной жизни театра эстрады, который впервые стал лауреатом Национальной театральной премии за мюзикл «Джек Потрошитель». В мистическом спектакле за Жанет партия мадам Моник. Раскрыла певица и другие детали: например, каково расти в многодетной семье, быть женой рекордсмена и о своей главной роли в жизни.





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Как меняется жизнь исполнителя после статуса "заслуженный" и что сегодня попадает в тренды шоу-бизнеcа? Полную версию интервью с Жанет ищите на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" доступны к просмотру и на YouTube. Оставлять комментарии и задавать свои вопросы можно также в Telegram-канале проекта.