Pезиденция Деда Мороза на "Линии Сталина"

Рождественская и новогодняя атмосфера царит в этидни на "Линии Сталина". На территории комплекса для юных белорусов открылась резиденцияДеда Мороза. Целую неделю посетителей ждут зимние забавы. Каждый ребенок можетнаписать письмо волшебникам, сфотографироваться в военной форме. Самое главное -получить заветный подарок, если прочтет стихотворение. Отличительнаяособенность этой резиденции - гостей встречает военный Дед Мороз.