Пик морозов в Беларуси придется на Рождество

На Беларусь надвигается циклон с Финляндии. Он несет морозы, метели и гололед. В выходные ночью до минус 11, днем 6 ниже нуля. Пик морозов придется на Рождество. 7 января будет солнечно и минус 12, при прояснениях до 18 мороза. Такой низкой температура будет всю следующую неделю.