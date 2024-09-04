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Пикап-зоны, функциональные дорожные знаки и разметка - ГАИ Минска создает безопасную территорию возле школ

К новому учебному году ГАИ Минска напоминает о правилах безопасности, а также вводит удобные и функциональные дорожные знаки и разметку возле школ столицы.

Теперь родители могут остановиться в специальной пикап-зоне, без спешки и безопасно высадить или забрать ребенка. В скором времени такие "остановки" появятся около всех учреждений образования.

Экипажи ГАИ дежурят возле учреждений образования утром и вечером и контролируют безопасность движения водителей и пешеходов. Со школьниками и родителями проводят беседы. Также инспекторы советуют составить для детей наиболее безопасный маршрут на учебу.

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