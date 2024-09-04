3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пикап-зоны, функциональные дорожные знаки и разметка - ГАИ Минска создает безопасную территорию возле школ
К новому учебному году ГАИ Минска напоминает о правилах безопасности, а также вводит удобные и функциональные дорожные знаки и разметку возле школ столицы.
Теперь родители могут остановиться в специальной пикап-зоне, без спешки и безопасно высадить или забрать ребенка. В скором времени такие "остановки" появятся около всех учреждений образования.
Экипажи ГАИ дежурят возле учреждений образования утром и вечером и контролируют безопасность движения водителей и пешеходов. Со школьниками и родителями проводят беседы. Также инспекторы советуют составить для детей наиболее безопасный маршрут на учебу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов