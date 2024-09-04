Пикап-зоны, функциональные дорожные знаки и разметка - ГАИ Минска создает безопасную территорию возле школ

К новому учебному году ГАИ Минска напоминает о правилах безопасности, а также вводит удобные и функциональные дорожные знаки и разметку возле школ столицы.

Теперь родители могут остановиться в специальной пикап-зоне, без спешки и безопасно высадить или забрать ребенка. В скором времени такие "остановки" появятся около всех учреждений образования.