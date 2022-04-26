Пикет против строительства забора в Беловежской пуще прошел у стен польского посольства в Минске

Очевидно, что это коррупционная схема польских панов, которые обманывают свой народ, вкидывая туда деньги налогоплательщиков Польши и Европы, просто в очередной раз пытаются наживиться, так как никакой практической составляющей постройка не несет. Более того, шестиметровые конструкции нарушают глубинные процессы, разрушают корневую систему, фауну и флору, результатом которой будет, конечно, уничтожение части уникальных пород. Сами европейцы, научная общественность уже обратилась в профильную комиссию Евросоюза. Никакой реакции нет.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ