Пикет против строительства забора в Беловежской пуще прошел у стен польского посольства в Минске
Пикет против строительства забора в Беловежской пуще сегодня прошел у стен польского посольства в Минске. Свое несогласие с возведением заграждения высказали молодые люди, активисты, волонтеры и экологии - участники пикета подписали петицию. При этом из дипломатов к митингующим так никто и не вышел. Стена, которую польское правительство строит, чтобы оградить Европу от беженцев, наносит вред уникальному заповеднику: зафиксированы факты гибели многих животных. Таким образом своими действиями польская сторона нарушает конвенции о Всемирном наследии по сохранению мигрирующих видов диких животных.
Очевидно, что это коррупционная схема польских панов, которые обманывают свой народ, вкидывая туда деньги налогоплательщиков Польши и Европы, просто в очередной раз пытаются наживиться, так как никакой практической составляющей постройка не несет. Более того, шестиметровые конструкции нарушают глубинные процессы, разрушают корневую систему, фауну и флору, результатом которой будет, конечно, уничтожение части уникальных пород. Сами европейцы, научная общественность уже обратилась в профильную комиссию Евросоюза. Никакой реакции нет.
Беловежская пуща - уникальный объект заповедной природы Европы, находящийся под охраной закона с начала XV века. Богатство пущи - тысячи старовозрастных деревьев, сотни видов растений и животных, включая наиболее многочисленную в мире популяцию зубров.