ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пикет у Генерального консульства Литвы прошел Гродно

Акция прошла и у Генерального консульства Литвы в Гродно. Там люди также требовали уважать выбор белорусов. Мы готовы поддерживать добрососедские равноправные отношения со всеми без исключения государствами, но диктовать свои условия никому не позволим (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все