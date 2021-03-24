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Пикет у Генерального консульства Литвы прошел Гродно
Акция прошла и у Генерального консульства Литвы в Гродно. Там люди также требовали уважать выбор белорусов. Мы готовы поддерживать добрососедские равноправные отношения со всеми без исключения государствами, но диктовать свои условия никому не позволим (видео).
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