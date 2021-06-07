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Пикет в поддержку Президента Беларуси прошел в Киеве

Для настоящих патриотов Беларуси не существует преград и границ. Вот кадры из Киева в поддержку нашей страны (видео).

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