Пикет возле польского консульства прошел в Бресте

В руках людей - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города решили выразить свое категорическое несогласие с героизацией преступного отряда Бурого, который действовал на территории Польши во второй половине сороковых. Участники антисоветского подполья убили 79 этнических белорусов - сожгли 5 деревень (видео).



Аналогичная акция сегодня состоялась и у Генерального консульства Польши в Гродно.



