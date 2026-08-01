Пикник-отель "Экспедиция" в Логойском районе стал центром корпоративного отдыха этим летом

Корпоративный дух и активное время для отдыха - на протяжении всего лета белорусы стараются провести выходные не только с семьей, но и с коллегами, ведь в таком случае крепнет дух коллектива, и результат в профессии становится только лучше.

Пикник-отель "Экспедиция" в Логойском районе на протяжении этих выходных собирает совершенно разные коллективы и становится эпицентром активного отдыха.

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