ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пилот "Формулы-1" устроил онлайн-чемпионат с призом $100 000 на помощь ВОЗ

Пилот "Формулы-1" устроил онлайн-чемпионат с призом $100 000 на помощь ВОЗ

Онлайн-чемпионат для помощи в борьбе с коронавирусом организовал пилот "Формулы-1" из команды Ferrari Шарль Леклер.Чемпионат проходит в компьютерной игре F1 2019 в три этапа. В каждом этапе по два заезда. Трассу, на которой проходят заезды, выбирают за 15 минут до старта.Вырученные с виртуальных заездов деньги планируется передать фонду Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Организаторы рассчитывают собрать сумму в 100 тысяч долларов.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все