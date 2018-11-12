Пилот опубликовал видео посадки в туманном Национальном аэропорту Минск

Беларусь во власти холодного антициклона. Сегодня днем по стране возможен сильный ветер. В отдельных районах до 20 метров в секунду. В Могилевской области дождь и мокрый снег. Днем будет три тепла. И лишь в Бресте обещают до 10 с плюсом.

Сильные туманы уже рассеялись. Но белорусы до сих пор обсуждают это природное явление. А в Сети появляются новые фото и видео из туманного Национального аэропорта. Один из пилотов опубликовал в "Инстаграме", как садился самолет в условиях низкой видимости на минувшей неделе. Кадры сделаны из кабины летчика. Взлетно-посадочная полоса появляется из тумана буквально за 20 секунд до посадки.