Пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси, сообщили в Министерстве связи и информатизации. Технология должна заработать до конца 2026 года.

Проект стартовал в июне. Параллельно облачная ЭЦП проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в двух частях. Первая - в специализированном программно-аппаратном комплексе оператора. А вторая - в мобильном приложении смартфона, с которого будут управлять облачной цифровой подписью. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID.