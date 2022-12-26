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Пилотный проект по организации питания в школах проводит Министерство образования Беларуси
Усовершенствование организации питания и апробация новых технологий. Пилотный проект Минобразования проходит в белорусских школах и гимназиях. Изучают вкусовые предпочтения детей с помощью анкетирования родителей и учащихся.
Например, планируют сместить время первого приема пищи на более позднее. Количество походов в столовую зависеть будет от общего времени пребывания в школе за день. В проекте участвует 21 учреждение образования.
Подобный пилотный проект направлен на повышение качества питания и на удовлетворение потребностей детей.
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