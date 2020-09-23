Пинчанин получил штраф за оскорбление милиционера

Милиционера из Ганцевичей оскорбили 9 человек. За это они получили штраф. Нецензурщина посыпалась летом, когда ссылка на его страницу в социальной сети была размещена в одном из телеграм-каналов. Очередного недоброжелателя недавно вычислили сотрудники собственной безопасности МВД. 27-летний житель Пинска отправил оскорбительное сообщение со своего мобильного телефона еще в середине июня. Позже судебная лингвистическая экспертиза определила послание мужчины как "негативную оценку лица, имеющую ненормативную форму речевого выражения". На пинчанина составили административный протокол за оскорбление, после рассмотрения которого суд назначил виновному штраф в размере 10-ти базовых величин.