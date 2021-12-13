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Пиневич: Беларусь ведет переговоры о производстве у себя других российских вакцин от COVID-19

Пиневич: Беларусь ведет переговоры о производстве у себя других российских вакцин от COVID-19

Производство вакцины "Спутник V" будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году, идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях. Об этом 13 декабря заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает БелТА.

Участие в заседании также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

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