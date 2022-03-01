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Пиневич: Четвертая волна коронавируса идет на спад
Работая уже два года в условиях пандемии, белорусская система здравоохранения мобилизована и готова к любым вызовам - такое мнение сегодня высказал министр здравоохранения, отвечая на вопрос журналиста АТН. Речь о возможном санкционном давлении в связи с последними событиями.
"С первых дней пандемии, когда закрывались страны, прекращали полеты самолеты, мы занимались вопросами логистики поставок лекарственных препаратов, оборудования и защитных средств. Конечно, как и другие страны, мы испытывали определенные сложности, связанные с ограничениями", - напомнил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. - В какой-то степени нынешние санкционные сложности имеют другой характер, но весьма похожи по результату. Я не вижу в этом отношении критических моментов, но в любом случае все позиции медицинских препаратов, изделий медназначения находятся под контролем и ежедневно мониторируются.
Говоря о ситуации с коронавирусом, Дмитрий Пиневич отметил, что четвертая волна идет на спад, и не исключено, что в формате пандемии она может быть последней. В Минске в связи с уменьшением заболеваемости отменяют приемы в поликлиниках в воскресенье. К привычному режиму работы возвращается и часть минских больниц.
Больницы Минска возвращаются к привычному режиму работы
В детской инфекционной больнице сегодня прошла итоговая коллегия комитета по здравоохранению Мингорисполкома, где также рассказали об открытии еще одного корпуса медицинского колледжа - городские власти уже выделили здание. Если будет необходимость, готовы и вовсе построить новое учебное заведение. Всего в этом году в Минске планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.
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