Пиневич: Импортозамещение - вопрос национальной безопасности Беларуси

Импортозамещение - вопрос национальной безопасности Беларуси. Об этом заявилминистр здравоохраненияв программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1",



"Половина производимых в Беларуси лекарственных препаратов идёт на экспорт. Линейка, которая сейчас разрабатывается с партнерами в первую очередь в рамках Союзного государства, разделена на несколько категорий. "Красная" - те лекарства, которые нам очень нужны. Мы должны их заместить. Будем строить не фабрику, а биоцентр", - рассказал Дмитрий Пиневич.

