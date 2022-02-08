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Пиневич: Импортозамещение - вопрос национальной безопасности Беларуси

Импортозамещение - вопрос национальной безопасности Беларуси. Об этом заявилминистр здравоохраненияв программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1",

"Половина производимых в Беларуси лекарственных препаратов идёт на экспорт. Линейка, которая сейчас разрабатывается с партнерами в первую очередь в рамках Союзного государства, разделена на несколько категорий. "Красная" - те лекарства, которые нам очень нужны. Мы должны их заместить. Будем строить не фабрику, а биоцентр", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Полное интервью с министром здравоохранения Беларуси смотрите

здесь

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