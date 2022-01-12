Пиневич: Информатизация входит в пять приоритетов развития системы здравоохранения

Медицинский комплекс с "заботливой регистратурой" открыли в Бресте. Так называется электронная система, которая поможет пациентам быстрее проходить врачей. Записаться на прием или прививку, а также закрыть больничный можно через терминал. Новый центр стал самым большим в области и объединил сразу несколько поликлиник. Мария Тройнич посетила современный комплекс.

Без очередей, звонков и вопросов, кто крайний: в новом медкомплексе Бреста логистику пациента выстраивает "заботливая регистратура". Так назвали электронную систему, которая помогает записаться на прием к терапевту, сделать прививку или закрыть больничный. Теперь любой талон можно взять в несколько нажатий на терминал.









Высота самого высокого здания 7 этажей. Новый медицинский центр рассчитан на посещение 70 тысяч пациентов - взрослых и детей. И это не только жители областного центра, но и Брестского района.



Кроме электронной регистратуры, в учреждении будут цифровые амбулаторные карты и рецепты. Все это поможет упростить посещение поликлиники для пациента. И в целом повысить эффективность оказания медуслуг.









Медкомплекс возвели по поручению Президента. Объект сдали в эксплуатацию на год раньше запланированного. И при этом не потеряли качество работ. Благодаря ускоренным темпам строительства удалось сэкономить пять миллионов рублей.





Сейчас в заречной части Бреста проживают 96 тысяч человек. И уже в ближайшее время район прирастет новыми кварталами. Поэтому медицинский объект строили на перспективу. Сейчас в медкомплексе заканчивают наладку оборудования. Своих первых пациентов многопрофильный центр примет уже на следующей неделе.