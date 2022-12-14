Пиневич: Минздрав Беларуси вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2300 рублей

Минздрав вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2 300 рублей. Такое заявление 14 декабря сделал министр здравоохранения Беларуси. При этом Дмитрий Пиневич подчеркнул, что "зарплату нужно заработать качественными показателями оказания медицинской помощи, этого ждет население".

К слову, в Белорусском государственном медуниверситете проходит Республиканский день главного врача. В мероприятии принимают участие более 400 руководителей учреждений здравоохранения страны.