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Пиневич: Минздрав Беларуси вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2300 рублей
Минздрав вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2 300 рублей. Такое заявление 14 декабря сделал министр здравоохранения Беларуси. При этом Дмитрий Пиневич подчеркнул, что "зарплату нужно заработать качественными показателями оказания медицинской помощи, этого ждет население".
К слову, в Белорусском государственном медуниверситете проходит Республиканский день главного врача. В мероприятии принимают участие более 400 руководителей учреждений здравоохранения страны.
На повестке не только зарплаты. Обсуждают текущую ситуацию и перспективы развития медаккредитации, ситуацию с кадрами в больницах и поликлиниках. Вечером пройдет церемония награждения победителей республиканского конкурса творчества среди медиков "Многоцветие талантов - 2022".
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