Пиневич о закрытии частных медцентров: Мы реагируем на качество оказания медицинской помощи

По его словам, вопросы качества оказания медицинской помощи в государственном секторе рассматривались 35 раз в этом году. "35 дефектов, которые рассматривались только на уровне министра, можно себе представить, что этих дефектов немало, раз до меня дошло 35 случаев, - отметил министр. - Точно таким же образом, если выявляются факты в качестве оказания медицинской помощи, которые наносят или могут потенциально нанести вред пациенту, который обращается в любой частный центр, он подвергается своему мониторингу, проверке и внесению этих вопросов на рассмотрение членам контрольного совета и затем коллегии".