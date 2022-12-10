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Пиневич о закрытии частных медцентров: Мы реагируем на качество оказания медицинской помощи

Пиневич о закрытии частных медцентров: Мы реагируем на качество оказания медицинской помощи

Мы реагируем на качество оказания медицинской помощи, в частных медцентрах в том числе. Об этом в эксклюзивном интервью проекту "Вопрос номер один" рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По его словам, вопросы качества оказания медицинской помощи в государственном секторе рассматривались 35 раз в этом году. "35 дефектов, которые рассматривались только на уровне министра, можно себе представить, что этих дефектов немало, раз до меня дошло 35 случаев, - отметил министр. - Точно таким же образом, если выявляются факты в качестве оказания медицинской помощи, которые наносят или могут потенциально нанести вред пациенту, который обращается в любой частный центр, он подвергается своему мониторингу, проверке и внесению этих вопросов на рассмотрение членам контрольного совета и затем коллегии".

У нас есть право приостанавливать до шести месяцев работу центра, пока не устраняются замечании. Таких случаев было немало, по-моему, 28 случаев. 7 еще центров не открыты, но, повторюсь, за каждым закрытием - судьба человека.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

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