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Пиневич: Обратившихся за медпомощью уже примерно в 2,5-3 раза меньше, чем было в понедельник
В Беларуси зафиксирован новый антирекорд по ковиду. За сутки 3 634 пациента с коронавирусом. Всему виной быстро распространяющийся штамм "омикрон". Да, он заразнее, но в большинстве случаев переносится как сезонный грипп. Подтверждает это и статистика по госпитализации. Она составляет не более 30 % от пиковых значений осенней волны. Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, врачам разрешено устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических данных без проведения ПЦР-тестирования, а студенты старших курсов медвузов, которые сейчас помогают врачам оказывать помощь, получили возможность открывать больничные листы.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня и вчера количество обратившихся за медицинской помощью в амбулаторное звено примерно в 2,5-3 раза меньше, чем было в понедельник. Сейчас у нас на госпитализации не более 30 процентов от осеннего пика и примерно 25 процентов, которые находятся в реанимации. С этим амбулаторным всплеском заболеваемости мы не увидели нагрузки на стационар. Исходя из того, что большое количество пациентов, мы к ней готовы, и поэтому призываем не паниковать. Сейчас на амбулаторном этапе практически все случаи с признаками вирусных заболеваний являются коронавирусной инфекцией, обусловленной "омикрон"-штаммом.
Смысла нет проводить тестирования, тем паче, что никаких специальных методов лечения в амбулаторном порядке нет. Но вот если появляются осложнения, то попадающие в стационар пациенты обязательно получают подтверждение тест-системами. Специалисты надеются на то, что волна «омикрона» станет предтечей перехода COVID-19 в стандартные сезонные заболевания. Коронавирус в будущем никуда не уйдет, поэтому белорусов будет защищать вакцинация, как и в случае с гриппом.
Новый аппарат КТ
Для точной диагностики, в том числе и пневмоний, сегодня в Глубокской районной больнице установлен аппарат КТ. Обследования будут проводиться круглосуточно. Подготовлены два рентген-лаборанта. Данные исследований по интернету передаются в Витебск. И в течение часа приходит расшифровка с диагнозом. КТ-кабинет будет обслуживать пациентов сразу нескольких районов. Таким образом, Глубокская больница преобразовывается в межрайонный медцентр с высокотехнологичным оборудованием.
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