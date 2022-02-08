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Пиневич: Пандемия не остановила модернизацию белорусского здравоохранения
Пандемия коронавирусной инфекции не остановила модернизацию белорусского здравоохранения, сообщил министрДмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".
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Министр здравоохранения Беларусинапомнил, что 2020 год был тяжелым, но 2021-й оказался еще сложнее. "Мы столкнулись с пандемией в полной мере. Весной еще так, но осенняя волна испытала нас на прочность. В это время, казалось бы, мы должны были думать только о пандемии, но давайте вспомним, сколько мы открывали медицинских центров", - заметил он.
В частности, с участием главы государства на базе Могилевской областной клинической больницы открылся кардиоцентр. В декабре прошлого года в Бресте открыли новый лечебный корпус детской областной больницы. "Примерно 40 объектов. Я не называю компьютерные томографы - начиная от Калинковичей и заканчивая Гомелем", - уточнил министр здравоохранения.
Продолжается плановое, поступательное движение в плане усиления материально-технической базы, переоснащения, модернизации белорусского здравоохранения. "И что очень важно, это происходит в рамках пандемии не прерываясь", - заметил он.
"Как правило, мы не строим новых объектов, мы модернизируем существующие. Кстати, об этом также говорил глава государства", - заключил Дмитрий Пиневич.
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