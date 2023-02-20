Пиневич: Пострадавшим в ДТП под Смолевичами может понадобиться транспортировка

Пострадавшим в ДТП под Смолевичами может понадобиться транспортировка в другие учреждения здравоохранения. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БелТА.

По словам министра здравоохранения, в Смолевичской ЦРБ находятся девять человек, пострадавших в аварии под Смолевичами. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, трое получили травмы средней степени тяжести.

"С пострадавшими работает бригада специалистов как Смолевичской, так и Минской областной клинической больницы. Кроме того, сюда прибыли специалисты из двух РНПЦ - нейрохирургии и неврологии и травматологии и ортопедии", - сказал Дмитрий Пиневич.

Пациентам оказывается вся возможная помощь, возможно, потребуется транспортировка в другие учреждения здравоохранения. В настоящее время одного пациента транспортируют в областную клиническую больницу. "Сейчас мы боремся за жизнь пациентов. Дальнейшие решения будут приняты после заключения консилиума", - заявил Дмитрий Пиневич.

"Мы пока планируем после стабилизации состояния перевезти четырех пациентов в областную больницу. Одна пациентка поступит в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, еще трое - в Центр сочетанной травмы БСМП, девочка - в РНПЦ детской хирургии", - заключил министр здравоохранения.