ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пиневич прокомментировал ситуацию с COVID

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал ситуацию с COVID в стране.

Как мы ожидали, некоторый рост заболеваемости есть. Он гораздо меньше, чем в прошлом году.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все