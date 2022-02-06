Пиневич рассказал, как смогут проголосовать на референдуме болеющие белорусы

Граждане Беларуси, которые в период проведения референдума будут находиться на больничном, смогут проголосовать, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщаетБелТА.

"Те, кто будут на больничных листах и изъявят желание проголосовать, будут прикреплены к нашим стационарным закрытым участкам", - сказал Дмитрий Пиневич.

Смотрите проект

По практике прошлых лет, кого-то привезут на участки, но в большей степени будут выезжать на дом. "И каждому, кто будет готов, а мы призываем отдать свой голос, сделать свое волеизъявление на референдуме, мы такую возможность предоставим", - отметил министр.

Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов и Министерство здравоохранения определили санитарно-противоэпидемические мероприятия при проведении референдума.

К работе в составе участковой комиссии, а также к наблюдению за проведением референдума будут допускаться люди без признаков респираторной инфекции. На участках для голосования будет соблюден принцип социального дистанцирования при расстановке столов и стульев, определении мест для размещения наблюдателей. Предусматривается обязательное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования).

Участки для голосования, дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования и столы будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В местах общего доступа будут размещены средства для дезинфекции.