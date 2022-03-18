Пиневич рассказал об условиях пересечения границы с Россией

Граница открыта по эпидемиологическим показаниям. Если мы пересекаем ее автомобильным и железнодорожным транспортом, ПЦР-тесты теперь не требуются. Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если ты летишь авиатранспортом. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси