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Пиневич рассказал об условиях пересечения границы с Россией
С сегодняшнего дня снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал журналистам об условиях необходимости ПЦР-тестов при пересечении границы с Россией.
Граница открыта по эпидемиологическим показаниям. Если мы пересекаем ее автомобильным и железнодорожным транспортом, ПЦР-тесты теперь не требуются. Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если ты летишь авиатранспортом. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран.
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