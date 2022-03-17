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Пиневич: С осени COVID-19 должен перейти в эндемичную фазу - коронавирус станет сезонным
Ситуация с COVID-19 в Беларуси хорошая: уже менее 20 % от числа госпитализаций в предыдущие волны. Такую информацию озвучил Дмитрий Пиневич. Учреждения здравоохранения возвращаются к плановому формату работы. По мнению министра, с осени COVID-19 должен перейти в эндемичную фазу - коронавирус станет сезонным. Поэтому важно привиться всем, кто еще этого не сделал. Тем более вакцин хватает. Как и стабильна ситуация с поставками медикаментов.
Рынок аптечный отреагировал ростом продаж на 25 % в целом по стране. Это было связано с тем, что люди покупали препараты по старым ценам. Сегодня импортные лекарства поступают по новым ценам. И мы не видим ажиотажа и перебоев.
В планах - обеспечить весь спрос населения на препараты. А с июля белорусам предложат снова привиться, чтобы быть подготовленными к эпидсезону. В Беларуси первым компонентом вакцины против COVID уже привиты 62 % населения. В некоторых регионах близка к этому показателю вакцинация и вторым компонентом.
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