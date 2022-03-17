Пиневич: С осени COVID-19 должен перейти в эндемичную фазу - коронавирус станет сезонным

Рынок аптечный отреагировал ростом продаж на 25 % в целом по стране. Это было связано с тем, что люди покупали препараты по старым ценам. Сегодня импортные лекарства поступают по новым ценам. И мы не видим ажиотажа и перебоев.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси