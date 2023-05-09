Пиневич: Справедливость, милосердие и детский смех - наше будущее, которое мы должны беречь

Справедливость, милосердие и детский смех - наше будущее, которое мы должны беречь. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, принявший участие в торжествах в честьДня Победы, пишет БЕЛТА.

Глава ведомства высказал благодарность в адрес поколения победителей за сегодняшний день и уверенность в том, что нынешнее поколение будет жить в мире и созидать.

Дмитрий Пиневич подчеркнул важность бережного отношения к памяти, недопустимость ошибаться и забывать, что пережили наши бабушки и дедушки - тот геноцид, который не должен повториться. "Справедливость, милосердие и детский смех - это наше будущее, которое мы должны беречь", - сказал он.