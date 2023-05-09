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Пиневич: Справедливость, милосердие и детский смех - наше будущее, которое мы должны беречь
Справедливость, милосердие и детский смех - наше будущее, которое мы должны беречь. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, принявший участие в торжествах в честьДня Победы, пишет БЕЛТА.
Глава ведомства высказал благодарность в адрес поколения победителей за сегодняшний день и уверенность в том, что нынешнее поколение будет жить в мире и созидать.
Дмитрий Пиневич подчеркнул важность бережного отношения к памяти, недопустимость ошибаться и забывать, что пережили наши бабушки и дедушки - тот геноцид, который не должен повториться. "Справедливость, милосердие и детский смех - это наше будущее, которое мы должны беречь", - сказал он.
Министр также обратил внимание, что коллективизм, умение вместе дружно решать проблемы и реагировать на те или иные вызовы - это в том числе достижение ветеранов, которое надо сохранить. В то время как порой навязываемый извне и пропагандируемый индивидуализм - это путь в никуда.
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