Пиневич: С нашими показателями вакцинации никаких катастрофических последствий новой волны COVID-19 не ожидаем

С большой долей вероятности основная часть заболевания придется на омикрон-штамм. Он переносится гораздо легче. Тем не менее, рекомендую тем, кто еще не привился, сделать это. Мы планируем нарастить темпы бустерной вакцинации. С теми показателями вакцинации, которых мы достигли к этому времени, никаких катастрофических последствий не ожидаем.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси