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Пиневич: С нашими показателями вакцинации никаких катастрофических последствий новой волны COVID-19 не ожидаем

Все вакцины, зарегистрированные в Беларуси, доказали свою эффективность. Как напомнил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в самый тяжелый период пандемии те, кто привился, в реанимацию не попали. Впереди новая волна COVID-19. Ее ожидают в сентябре.

Как отметил глава ведомства, белорусская система здравоохранения полностью готова. Но все же лучше защитить свой организм с помощью иммунизации. И для этого в стране созданы все условия.

С большой долей вероятности основная часть заболевания придется на омикрон-штамм. Он переносится гораздо легче. Тем не менее, рекомендую тем, кто еще не привился, сделать это. Мы планируем нарастить темпы бустерной вакцинации. С теми показателями вакцинации, которых мы достигли к этому времени, никаких катастрофических последствий не ожидаем.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Минздрав контролирует порядок выплат надбавок медицинским работникам

Что касается выплат надбавок медработникам - Минздрав держит вопрос под контролем. Из-за стабилизации ситуации с коронавирусом и переходом поликлиник и больниц на обычный режим работы, так называемые ковидные надбавки для медицинских работников отменили.Однако в то же время указом Президента введены новые стимулирующие выплаты. Сумма зависит от сложности и интенсивности работы специалиста.

Минздрав проводит мониторинг по профилям. Главное требование заключается в том, чтобы все надбавки были выплачены. Кроме того, есть условие, что медработнику должны быть сохранены все плановые надбавки, которые существовали и ранее.

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