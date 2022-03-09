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Пиневич: Заболеваемость COVID-19 во всех регионах Беларуси значительно снизилась
Заболеваемость COVID-19 во всех регионах Беларуси значительно снизилась. Об этом заявил Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава. По словам министра здравоохранения, это касается и ОРВИ в целом, и коронавируса в частности. Сейчас идет интенсивное снижение количества тяжелых пациентов и госпитализированных в стационар. При этом вакцинация и ревакцинация остаются одним из действенных способов защиты от инфекции. Отметим, в стране уже более 60 % населения привито одной дозой вакцины.
Полный курс вакцинации прошли свыше 97 % работников сферы здравоохранения, почти 81 % работников сферы образования и около 77 % пожилых старше 60 лет. Напомним, с октября прошлого года начата и вакцинация беременных женщин - полным курсом охвачено почти 9 тысяч человек. Что касается подростков, одну дозу вакцины получили более 61 тысячи человек.
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