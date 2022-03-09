Пиневич: Заболеваемость COVID-19 во всех регионах Беларуси значительно снизилась

Заболеваемость COVID-19 во всех регионах Беларуси значительно снизилась. Об этом заявил Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава. По словам министра здравоохранения, это касается и ОРВИ в целом, и коронавируса в частности. Сейчас идет интенсивное снижение количества тяжелых пациентов и госпитализированных в стационар. При этом вакцинация и ревакцинация остаются одним из действенных способов защиты от инфекции. Отметим, в стране уже более 60 % населения привито одной дозой вакцины.