Пинск ушел под воду

За 4 часа там выпало почти две декадные нормы осадков. В плену воды оказались несколько улиц, в некоторых местах потребовалась помощь спасателей. Откачивали воду из подвалов детской и городской больниц, а также частных подворий. Социальные сети запестрели фотографиями и объявлениями о потерянных и найденных автомобильных номерах. Сильный дождь прошел этим утром и в Ивановском районе.