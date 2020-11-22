Пинский район. "Место для жизни"

Наблюдая за очередным переделом мира, настоящие патриоты понимают, как важно сейчас закрепиться на своей земле. Об этом не раз упоминал наш президент. А когда удаленные уголки нашей родины продолжают возрождаться и развиваться - это всегда найдет отклик в сердцах белорусов. Проверено: ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. И это так важно - приумножать красоту родного края.



Пинский район, самобытный и гостеприимный край, в самом сердце Беларуси. Деловитости его жителей можно позавидовать. Местные говорят, когда становишься хозяином своей жизни и сам решаешь, что делать, то любой труд - в радость. Активно развивать сельское хозяйство края помогают и вековые традиции, и современные технологии. Предприниматели региона пополняют местный бюджет более чем на половину - не уступают промышленности и строительству по налоговым отчислениям вместе взятым.



Бесспорно, главное достояние Беларуси - люди. Предкам жителей Пинского региона когда-то покорились эти болотистые места - отсюда и характер... упорство. Кто знает, как бы развернулись события в августе, если бы не стойкость местного населения. Попытка отдельных альтернативщиков и радикалов прорваться в администрацию тогда потерпела сокрушительное фиаско. Как и чем живет край сегодня, знает Ксения Лебедева. Традиционная рубрика главного эфира "Место для жизни".

138 Чаротовые крыши, болота, клюква и местный говор - бренд полешуков. Мы на Пинщине. В свое время этот край был одним из самых заболоченных, передвигаться можно было лишь на лодках, а торговать - рыбой. Дух предпринимательства и предприимчивость у пинчуков не пропал с тех времен, но теперь их достояние - не болота, а земля, где по весне цветут сады, летом колосится жито, а по осени собирают богатый урожай. У сельхозпредприятий Пинского района 70 % земли отвоевано у воды. По площади сельхозугодий - это один из крупнейших районов в Брестской области. Посевные площади с каждым годом прирастают. Неудивительно, что сельхозпроизводством занимаются 2 десятка предприятий различной формы собственности и более 60 фермерских хозяйств. Одно из них возглавляет Валерий Станиславович Кохнович - стоял у истоков современного садоводства в стране, его саженцы дали жизнь многим яблоневым плантациям в республике. Считает, что садоводство - высший пилотаж земледелия.

30 лет в бизнесе. Половину из них проработал в сельском хозяйстве, после был и свой ресторан, и заправочная станция. Но вернулся к земледелию - ведь это именно то, что доставляет удовольствие и в чем хочется развиваться, несмотря на затраты: физические, душевные, финансовые…

И это не просто слова, а подкрепленные делом. Только в этом году хозяйство заложило в хранилища 1 250 тонн яблок, 90 % отправятся за рубеж на традиционные рынки. Контракты уже подписаны. Стоит отметить, что хозяйство технологичное, ведь хранилища позволяют сохранить фрукты свежими до нового урожая, а саженцы - это последние мировые достижения селекционеров.

Собственные сады есть и у местного винодельческого завода. Правда, выращивают не только яблоки, но и виноград. И это уникально для Беларуси.

Новый для Беларуси напиток из местного сырья. Корни его в одноименной французской провинции. В производстве традиционно используют букет из небольших, но очень ароматных яблок. Поэтому собственный фруктовый сад в реализации идеи был под номером один. Возможности местного сырья используют по максимуму - даже из клюквы готовят дистиллят, а из него уже шнапс. Планку поставили высокую, поэтому работают и над качеством сырья и технологиями. В этом году приступят к модернизации линий. Модернизацией занимаются и сельхозпредприятия.

Это хозяйство по количеству крупного рогатого скота в республике в тройке лидеров. На рынке страны занимают первое место по реализации мяса, по молоку - четвертое. Чтобы держать позиции - постоянно совершенствуют содержание животных и производство.