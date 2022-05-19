В Беларуси отметили вековой юбилей пионерского движения

Вековой юбилей сегодня отмечают и те, для кого главным девизом стал лозунг "Всегда готов!". Сто лет пионерии! Первым делом сегодня ребята почтили память своих предшественников - детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к монументу Победы. Само празднование прошло на главной площадке - фестивале "Территория детства". Приветствие участникам направил Президент. Глава государства подчеркнул - пионерское движение одна из самых мощных детских организаций в мире. Белорусский лидер отметил - первые пионеры оставили богатое наследие, ставшее частью истории нашей страны.

О том, как развивались традиции пионерского движения и кто сейчас продолжает писать историю поколений - расскажет Дарья Рачко.

Дарья Лойко в пионерском движении с начальных классов, была октябренком, участвовала во многих мероприятиях, сейчас представляет детскую палату БРПО.

В прошлом году мы инициировали с детской палатой проект "Паштоўка вогніку", где дети делали новогодние открытки, и лучшие открытки были отправлены в детские дома, учреждения. И это так приятно, когда ты видишь улыбки детей.

"Будущее начинается здесь". Фестиваль собрал около 2 тысяч человек - самых активных наградили! Также развернули множество интерактивных площадок с каждых областей. Здесь можно пройти мастер-класс по рисованию, познать азы военной подготовки, а также попутешествовать по родной стране.

Локации подготовлены ребятами совместно с педагогами, представлены разработки новых игр, стриминговая площадка. Татьяна Данькова, председатель Минского областного совета Белорусской республиканской пионерской организации

С активной жизненной позицией, готовые всегда прийти на помощь и отважно стоять за правду и справедливость - все это пионерская организация, и сегодня ей исполнилось 100 лет.

В этот день в 1922 году на II Всероссийской конференции комсомола приняли решение о создании пионерских отрядов по всей стране. На протяжении года они формировались в разных городах и населенных пунктах. Первые были организованы в Березинском районе Беларуси: в деревне Капланцы, Белыничи, Неганичи. А 24 июня состоялся первый сбор. С тех пор девиз "Будь готов!" и отклик на него "Всегда готов!" на долгие десятилетия сопровождали юных пионеров в их стремлениях, идеях и делах.

Мы стараемся идти в ногу со временем с нашими детьми, но через новые инновационные методы работы, работы в интернете, в социальных медиа, мы всегда придерживаемся главного принципа - это следование традициям. Конечно, мы воспитываем гражданина, патриота, прививаем любовь к Родине и стремимся, чтобы наш край был чистым и ухоженным. Александра Гончарова, председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации

Прошло уже 100 лет - дух пионерии не угас. Напротив, с каждым годом он укрепляется и учит быть дружными и сплоченными. Сегодня в рядах БРПО более 600 тысяч человек, это октябрята, пионеры и тимуровцы.

В первую очередь это возможность себя реализовать, потому что сегодня молодые люди очень динамичные, они хотят не просто в чем-то принять участие, они хотят внести свой вклад, поэтому становятся участниками тех проектов, которые реализует наша БРПО.

Пионер года

Кульминация праздника - 7-й Республиканский смотр-конкурс. Он проходит в двух номинациях - "Лидер" и "Пионер года - 2022". Ребятам необходимо представить визитку "Лидер будущего", "TikTok-портфолио", "IQ-презентацию", творческий номер.

Столицу представляет Марианна Клюйко. Знакомство с ней произошло еще на этапе подготовки. В свои 14 у нее немало достижений: победительница районных, городских и областных конкурсов, с детства занималась художественной гимнастикой, бальными и современными танцами. Активистка пионерского движения для финала подготовила целое представление.

Номер у нас о мечтах, о том, что нужно мечтать и верить в то, что они сбудутся. Изюминка - это язык жестов. Мы считаем, что пионерия открыта для всех детей, даже детей особенных. Мы хотим, чтобы наш номер был понятен для всех.

"Пионер года - это тот человек, который ведет за собой, который всегда поможет, подскажет и служит примером для других ",- добавила Марианна Клюйко.

На почетный титул "Пионер года" претендовали ребята из каждого региона Беларуси - это победители областных этапов. К торжественному финалу они усиленно готовились на протяжении нескольких месяцев. "Креативный подход", "яркая самопрезентация", "Сила слова" - это лишь часть номинаций, но обладателем Гран-при стал только один, а в такую дату это вдвойне приятно.

Я испытываю восторг, что у нас растет такая молодежь. Это действительно очень здорово, что они такие патриоты, они хотят что-то дальше делать, развиваться. Дарья Павловская, председатель жюри VII Республиканского смотра-конкурса "Лидер года - 2022" в номинации "Пионер года"

Изначально было волнение за кулисами, но на сцене я поняла, что это мое, я все смогу! Я обрадовалась, у меня появилась улыбка на лице.