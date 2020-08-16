Писатель, публицист и политконсультант Лев Вершинин сравнивает Майдан и протесты в Беларуси

Давайте посмотрим на то, как все происходящее выглядит со стороны. Мы поинтересовались мнением известного писателя, публициста и политконсультанта Льва Вершинина, который живет в Испании. Он пристально следит за развитием ситуации в Беларуси и, зная положение вещей в Украине, сравнивает Майдан и протесты в нашей стране.Выводы делает неутешительные.



