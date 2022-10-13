Писательница Ирина Карнаухова - гостья программы "Скажинемолчи"

Можно ли прийти в литературу в 40 лет и добиться успеха? Гостьей программы "Скажинемолчи" стала член Союза писателей Беларуси и СНГ, лауреат Национальной литературной премии, а также руководитель народного клуба поэтов и писателей "Жывіца" Ирина Карнаухова. Приносит ли авторство в Беларуси прибыль? Для кого писать легче: для взрослых или детей? На эти темы и не только откровенно поговорили в студии программы.