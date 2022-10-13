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Писательница Ирина Карнаухова - гостья программы "Скажинемолчи"

Можно ли прийти в литературу в 40 лет и добиться успеха? Гостьей программы "Скажинемолчи" стала член Союза писателей Беларуси и СНГ, лауреат Национальной литературной премии, а также руководитель народного клуба поэтов и писателей "Жывіца" Ирина Карнаухова. Приносит ли авторство в Беларуси прибыль? Для кого писать легче: для взрослых или детей? На эти темы и не только откровенно поговорили в студии программы.

Еще одно направление деятельности Ирины Карнауховой - личные встречи с аудиторией. Писательница ездит по стране, посещает школы, чтобы поговорить с детьми и подростками на вечные темы - что такое совесть, любовь и доброта. Как говорить простым языком на сложные темы и как информационная повестка отражается в творчестве. Полная версия программы "Скажинемолчи" на официальном канале в YouTube, а также в телеграм-канале.

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