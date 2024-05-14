Пищов: Централизованное тестирование пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом

Централизованное тестирование в Беларуси пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом. Об этом в программе "Панорама" рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

Он отметил, что уже завершилась регистрация на централизованное тестирование. Она проходила с 9 по 22 апреля. "Проведение централизованного тестирования в этом году запланировано в единые сроки с проведением централизованного экзамена. То есть это 27 мая, 30 мая, а также 3 и 6 июня", - сказал Сергей Пищов.

По его словам, в нынешнем году, как и в прошлом, наиболее популярные учебные предметы у абитуриентов физика, русский язык, иностранный язык. Косвенно это позволяет сделать вывод, на какие специальности планируют поступать ребята. "Если это физика, то это в основном инженерная специальность, иностранный язык - это специальности экономического профиля", - пояснил специалист.