Матеуш Пискорский: Польша теряет доступ к рынкам РФ, Казахстана, в перспективе даже Китая

Это прекрасно понимают, например, представители разных организаций польских фермеров, польского аграрного сектора. Я думаю, что это очень сильный удар по этому сектору. Безусловно, не стоит обвинять белорусское руководство, потому что вообще-то в международной практике принято так, что после введения санкций следуют определенные ответные шаги, ответные меры. В данном случае мы имеем дело с зеркальным ответом белорусской стороны. Некоторые здесь, в Польше, говорят, что Белоруссия - это всего лишь страна с 10-миллионным населением, так что это небольшая потеря с точки зрения польской экономики. Но я всегда обращаю внимание тех, которые так считают, на то, что на самом деле Беларусь являлась определенными воротами для Польши, для польских экспортеров на один из самых больших в мире рынков евразийского пространства. Так что без сотрудничества с Беларусью мы практически теряем доступ к рынкам и РФ, Казахстана в перспективе даже. Мы можем еще столкнуться с последствиями в наших торговых отношениях с Китаем даже.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша)