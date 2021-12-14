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Матеуш Пискорский: Польша теряет доступ к рынкам РФ, Казахстана, в перспективе даже Китая
Продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении Беларуси, станет сильным ударом по аграрному сектору Польши.
В этом убежден известный польский политолог Матеуш Пискорский. По мнению эксперта, из-за недальновидной санкционной политики режим Дуды теряет не только выгодного экономического партнера в лице Беларуси, но и выход на самый перспективный и быстро развивающийся рынок мира - евразийский.
Это прекрасно понимают, например, представители разных организаций польских фермеров, польского аграрного сектора. Я думаю, что это очень сильный удар по этому сектору. Безусловно, не стоит обвинять белорусское руководство, потому что вообще-то в международной практике принято так, что после введения санкций следуют определенные ответные шаги, ответные меры. В данном случае мы имеем дело с зеркальным ответом белорусской стороны. Некоторые здесь, в Польше, говорят, что Белоруссия - это всего лишь страна с 10-миллионным населением, так что это небольшая потеря с точки зрения польской экономики. Но я всегда обращаю внимание тех, которые так считают, на то, что на самом деле Беларусь являлась определенными воротами для Польши, для польских экспортеров на один из самых больших в мире рынков евразийского пространства. Так что без сотрудничества с Беларусью мы практически теряем доступ к рынкам и РФ, Казахстана в перспективе даже. Мы можем еще столкнуться с последствиями в наших торговых отношениях с Китаем даже.
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