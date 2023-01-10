Пискорский: Польские предприятия будут сокращать производство из-за высоких цен на электричество

Ожидается рост цен на электроэнергию для индивидуальных потребителей на порядка 20 % по сравнению с предыдущим годом и сезоном. Для малых и средних предпринимателей рост цен предусмотрен на уровне 35 % в 2023 году, но уже для органов местного самоуправления, городских, районных властей, для больших предприятий этот рост цен может достичь даже 100 %. Многие из представителей руководства больших польских предприятий уже говорят о том, что будут либо сокращать производство, либо вообще закрываться в 2023 году. С экономической точки зрения все это будет довольно ощутимым болезненным ударом по польской экономике. Потом ожидается и рост безработицы.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша)