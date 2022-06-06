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Пискорский: У поляков меняется отношение к гражданам Украины

В Польшу после начала боевых действий в Украине перебралось рекордное количество беженцев. Их число уже перевалило за 3 млн. Тенденции к снижению пока не наблюдается. Вначале пообещав гостям и статус повыше, и льготы, и привилегии, теперь уже сами польские власти не справляются с расходами.

Кроме того, такие особые условия, отмечают эксперты, вызывают недоумение многих польских граждан, которые ощущают дискриминацию со стороны своего же руководства.

В начале был прорыв связан с тем, что большинство поляков все-таки считало необходимым с чисто нравственной точки зрения поддерживать, в частности женщин с детьми, которые сюда приезжали. К сожалению, это испортили представители политического класса Польши, которые занялись законопроектами, предложили практически беженцам статус намного выше, в плане разного рода льгот и привилегий, чем статус граждан Польши, конечно, за исключением избирательных прав, связанных с гражданством Польши.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша)

Политолог подтверждает, что действительно граждане Украины пользовались в Польше и продолжают пользоваться, скажем, довольно хорошими условиями в плане доступа к системе публичного государственного здравоохранения в плане разного рода льгот, в области уплаты налогов. И это вызывает, конечно, недоумение многих польских граждан, из-за этого, возможно, у некоторых польских граждан меняется отношение к не только беженцам, но и гражданам Украины в целом.

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