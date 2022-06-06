Пискорский: У поляков меняется отношение к гражданам Украины

В начале был прорыв связан с тем, что большинство поляков все-таки считало необходимым с чисто нравственной точки зрения поддерживать, в частности женщин с детьми, которые сюда приезжали. К сожалению, это испортили представители политического класса Польши, которые занялись законопроектами, предложили практически беженцам статус намного выше, в плане разного рода льгот и привилегий, чем статус граждан Польши, конечно, за исключением избирательных прав, связанных с гражданством Польши.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша)