Письма через века: ветераны оставили послание к 100-летию Великой Победы

На мемориальном комплексе "Курган Славы" состоялась торжественная церемония передачи капсулы с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям.

Акция проходит в рамках республиканского проекта "Письма потомкам. 100-летию Великой Победы посвящается!" Капсула станет частью экспозиции "Мундир Героя" и будет храниться до 2045 года. Именно тогда, в год 100-летия Великой Победы, послание ветеранов будет вскрыто и впервые обнародовано.

Алексей Анашечкин, старший офицер главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

"Закладывая эту капсулу, мы ставим целью таким символичным образом сохранить послание поколения победителей. Нашим уважаемым ветеранам есть что сказать и есть что завещать своим потомкам. Ведь благодаря им мы уже более 80 лет живем под мирным небом. Примерами своих жизней они показали, как нужно любить свою Родину, уметь ее защищать, как нужно преодолевать тяжелые испытания, ценить и беречь мир на земле".

Акция уже прошла в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Минске и Гродно, объединяя города Беларуси общей идеей сохранения исторической памяти.