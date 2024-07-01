ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Письма, личные вещи, награды - выставка "Освобождение Беларуси" открылась на ВДНХ в Москве

Все ближе знаменательная дата для истории Беларуси - День Независимости и 80-я годовщина освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. 83 года назад машина фашистской оккупации прокатилась по нашим землям, уничтожая все на своем пути, заживо сжигая семьи и пытаясь стереть из истории их последующие поколения.

Беларусь для Третьего рейха была дорогой на Москву. Наши предки отстояли и свою землю, и наше право на жизнь. Память - это то, что объединяет и поколения, и народы.

Сегодня в столице России прошли торжественные мероприятия, приуроченные к одной из главных дат для нашего общества. Выставка "Освобождение Беларуси" - это возможность увидеть, как белорусские области жили и боролись во время Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг белорусских воинов и партизан, но главное - услышать людей, которые эту войну видели своими глазами.

О мероприятиях в Москве в честь 80-летия освобождения Беларуси рассказали корреспонденты АТН.

Выставки о Великой Отечественной войне, о Победе - главном подвиге, который совершил советский народ, уникальны в наше время тем, что сегодня есть люди, которые приходят и смотрят не на экспонаты, они смотрят… на свою жизнь. Выставка "Освобождение Беларуси", торжественно открывшаяся 1 июля в Москве на ВДНХ, не стала исключением.

Нас выгнали на трассу Москва - Минск и погнали дальше. Я была в концлагере в городе Ярцево. Это рядом с Беларусью. 10 дней мы пробыли там, и нас погнали дальше. Мы шли колонной. Колонна большая, километра на 3 людей. Мама младшую сестру посадила на саночки, а меня привязала к саночкам, я постоянно падала. А когда падали, эти бандеры хватали за шиворот, в сторону - и расстреливали. Я падала постоянно. Мама поднимет, я упаду, она поднимет, я опять упаду.
Тамара Шипулина, узница концлагеря

До Германии их не догнали, говорит бывшая узница концлагеря. "Догнали до Витебской области, деревни Каменные Лавы. Была большая школа. В школе мы все 50 человек спали на полу. Не ели, не пили ничего", - вспоминает Тамара Шипулина. По словам женщины, ее отец был командиром, сражался против немцев и погиб недалеко от того места, где была она, но об этом они с мамой узнали только после войны.

Сегодня Тамаре Шипулиной 88 лет. Цифры только в паспорте. На фотографиях - дама элегантного возраста. Говорит, шла именно в белорусский павильон, чтобы вспомнить... Ее пример - это история о трепетных отношениях двух народов на примере конкретной семьи. Коренная русская по национальности (с близкими позже вернется на родину), но выжила семья по сути у соседей-белорусов - нации, которая никогда не делила людей по месту рождения.


Изображение
Мне так нравится белорусский народ, это что-то необыкновенное! Они нас подкармливали. На прощание дали козочку. Представляете? Мы приехали, а домов на нашей улице вообще не было. Все было разбомблено.
Тамара Шипулина, узница концлагеря

Письма, личные вещи, награды… Экспозиция "Освобождение Беларуси" - совместный проект Министерства культуры и Музея истории Великой Отечественной войны. Каждый посетитель словно проходит через все шесть белорусских областей - от Бреста до Минска, узнает, какие колоссальные потери несла наша страна во время Второй мировой.

На Брестчине все началось и здесь же закончилось. Это можно увидеть на стенде. Витебская область славилась своим мощным партизанским движением. "Присяга красного партизана", написанная от руки, - по ней клялись храбро и мужественно защищать Родину. Здесь же самодельная медаль "За храбрость". Делали ее вручную, не дожидаясь распоряжений сверху, и для партизан это была особая награда.

Минск известен героическим антифашистским сопротивлением. В экспозиции находится сумочка разведчицы Елены Мазаник, в которой она пронесла мину (на выставке можно увидеть ее макет), с помощью которой был уничтожен генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе. Именно он был ответственен за гибель более 50 тыс. евреев.

Масса людей, которые посещают очень активно белорусский павильон. И мы бы хотели заложить основу для того, чтобы те люди, которые когда-то не доехали до нас, могли приехать в нашу столицу, зайти в наш музей и более подробно ознакомиться с историей нашей страны. И, естественно, низко поклониться всем народам Советского Союза, стоявшим плечом к плечу.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Освобождение Беларуси началось в июне 1944 года. Операция носила кодовое название "Багратион". Подготовка велась долго и тщательно, в обстановке строгой секретности. Главная цель - прорвать оборону врага, окружить и уничтожить его крупные группировки войск.

За два месяца Беларусь была полностью освобождена. Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой войны. Противник понес колоссальные потери. Было уничтожено больше 380 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов, около 160 тыс. попали в плен. Поэтому многие историки считают, что именно освобождение Беларуси стало крахом вермахта и окончательным поражением нацистов.

Венок в честь Дня Независимости Беларуси, в честь подвига белорусского народа возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата, чья коллективная жизнь стала ценой в борьбе с мировым злом.


Изображение
У нас есть целая программа, которая посвящена созданию исторических объектов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ведем очень большую работу по литературной деятельности, издаем много книг, и количество неразобранных архивных материалов, по данным нашей Национальной библиотеки,составляет несколько миллионов. Это огромный пласт, который предстоит поднять. Это и работа нашей Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде, огромное количество материалов, которые требуют обработки, осмысления. Два наших президента, подписывая на трехлетний период основные направления союзной интеграции, особо выделили вот этот блок. И, конечно, это связано с нашей датой - 80 лет освобождения Беларуси. Это связано с юбилейной датой следующего года - 80-летием Победы. Поэтому наша задача - все это развивать, приумножать и обязательно вовлекать в это молодежь.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Рядом с Красной площадью - в Александровском саду - находится сразу несколько памятных знаков с белорусскими корнями: "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой". Они установлены на Аллее городов-героев, слава о которых будет жить вечно. Завершились торжественные мероприятия вечером 1 июля специальным приемом ко Дню Независимости нашей страны. Дипломаты, политики, эксперты, известные артисты едины во мнениях.

"Россия и Беларусь вместе даже в космосе, и это очень крепкая, большая дружба на века. Поэтому я хочу всех поздравить с этим трепетным праздником, пожелать всем мира, счастья, любви и добра", - сказала космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская.

Я очень рад, что мои дедушки, бабушки участвовали в этом освобождении, и я с теплотой, очень трогательно вспоминаю о них. Такие праздники нельзя забывать. Нужно всячески доносить до молодежи, каким трудом далась Победа.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России

"Как когда-то мы вместе освобождали Советский Союз от гитлеровских оккупантов, так и сегодня братская Россия и братская Беларусь плечом к плечу снова стоят на передовом рубеже. Главная наша задача - не допустить возрождения фашизма в Европе, не дать возможность Западу развязать новую агрессивную войну", - считаетглавный редактор российского журнала "Национальная оборона"Игорь Коротченко.

Столько тепла, столько чувства единства, единения славянских народов. Это все идет от белорусов.
Таисия Повалий, народная артистка Украины

Сохранить историческую память, передать новым поколениям, но основное сегодня - слышать друг друга и быть такими же союзниками, как уже было в нашей истории - это, пожалуй, главный посыл в преддверии 3 Июля. Это дата, которую нужно не просто помнить, об этом историческом дне нужно знать. Москва и знает, и помнит.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все