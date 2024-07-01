Письма, личные вещи, награды - выставка "Освобождение Беларуси" открылась на ВДНХ в Москве

Все ближе знаменательная дата для истории Беларуси - День Независимости и 80-я годовщина освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. 83 года назад машина фашистской оккупации прокатилась по нашим землям, уничтожая все на своем пути, заживо сжигая семьи и пытаясь стереть из истории их последующие поколения.

Беларусь для Третьего рейха была дорогой на Москву. Наши предки отстояли и свою землю, и наше право на жизнь. Память - это то, что объединяет и поколения, и народы.

Сегодня в столице России прошли торжественные мероприятия, приуроченные к одной из главных дат для нашего общества. Выставка "Освобождение Беларуси" - это возможность увидеть, как белорусские области жили и боролись во время Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг белорусских воинов и партизан, но главное - услышать людей, которые эту войну видели своими глазами.

О мероприятиях в Москве в честь 80-летия освобождения Беларуси рассказали корреспонденты АТН.

Выставки о Великой Отечественной войне, о Победе - главном подвиге, который совершил советский народ, уникальны в наше время тем, что сегодня есть люди, которые приходят и смотрят не на экспонаты, они смотрят… на свою жизнь. Выставка "Освобождение Беларуси", торжественно открывшаяся 1 июля в Москве на ВДНХ, не стала исключением.

Нас выгнали на трассу Москва - Минск и погнали дальше. Я была в концлагере в городе Ярцево. Это рядом с Беларусью. 10 дней мы пробыли там, и нас погнали дальше. Мы шли колонной. Колонна большая, километра на 3 людей. Мама младшую сестру посадила на саночки, а меня привязала к саночкам, я постоянно падала. А когда падали, эти бандеры хватали за шиворот, в сторону - и расстреливали. Я падала постоянно. Мама поднимет, я упаду, она поднимет, я опять упаду. Тамара Шипулина, узница концлагеря

До Германии их не догнали, говорит бывшая узница концлагеря. "Догнали до Витебской области, деревни Каменные Лавы. Была большая школа. В школе мы все 50 человек спали на полу. Не ели, не пили ничего", - вспоминает Тамара Шипулина. По словам женщины, ее отец был командиром, сражался против немцев и погиб недалеко от того места, где была она, но об этом они с мамой узнали только после войны.

Сегодня Тамаре Шипулиной 88 лет. Цифры только в паспорте. На фотографиях - дама элегантного возраста. Говорит, шла именно в белорусский павильон, чтобы вспомнить... Ее пример - это история о трепетных отношениях двух народов на примере конкретной семьи. Коренная русская по национальности (с близкими позже вернется на родину), но выжила семья по сути у соседей-белорусов - нации, которая никогда не делила людей по месту рождения.





Мне так нравится белорусский народ, это что-то необыкновенное! Они нас подкармливали. На прощание дали козочку. Представляете? Мы приехали, а домов на нашей улице вообще не было. Все было разбомблено. Тамара Шипулина, узница концлагеря

Письма, личные вещи, награды… Экспозиция "Освобождение Беларуси" - совместный проект Министерства культуры и Музея истории Великой Отечественной войны. Каждый посетитель словно проходит через все шесть белорусских областей - от Бреста до Минска, узнает, какие колоссальные потери несла наша страна во время Второй мировой.

На Брестчине все началось и здесь же закончилось. Это можно увидеть на стенде. Витебская область славилась своим мощным партизанским движением. "Присяга красного партизана", написанная от руки, - по ней клялись храбро и мужественно защищать Родину. Здесь же самодельная медаль "За храбрость". Делали ее вручную, не дожидаясь распоряжений сверху, и для партизан это была особая награда.

Минск известен героическим антифашистским сопротивлением. В экспозиции находится сумочка разведчицы Елены Мазаник, в которой она пронесла мину (на выставке можно увидеть ее макет), с помощью которой был уничтожен генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе. Именно он был ответственен за гибель более 50 тыс. евреев.

Масса людей, которые посещают очень активно белорусский павильон. И мы бы хотели заложить основу для того, чтобы те люди, которые когда-то не доехали до нас, могли приехать в нашу столицу, зайти в наш музей и более подробно ознакомиться с историей нашей страны. И, естественно, низко поклониться всем народам Советского Союза, стоявшим плечом к плечу. Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Освобождение Беларуси началось в июне 1944 года. Операция носила кодовое название "Багратион". Подготовка велась долго и тщательно, в обстановке строгой секретности. Главная цель - прорвать оборону врага, окружить и уничтожить его крупные группировки войск.

За два месяца Беларусь была полностью освобождена. Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой войны. Противник понес колоссальные потери. Было уничтожено больше 380 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов, около 160 тыс. попали в плен. Поэтому многие историки считают, что именно освобождение Беларуси стало крахом вермахта и окончательным поражением нацистов.

Венок в честь Дня Независимости Беларуси, в честь подвига белорусского народа возложен в Москве к Могиле Неизвестного Солдата, чья коллективная жизнь стала ценой в борьбе с мировым злом.





У нас есть целая программа, которая посвящена созданию исторических объектов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ведем очень большую работу по литературной деятельности, издаем много книг, и количество неразобранных архивных материалов, по данным нашей Национальной библиотеки,составляет несколько миллионов. Это огромный пласт, который предстоит поднять. Это и работа нашей Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде, огромное количество материалов, которые требуют обработки, осмысления. Два наших президента, подписывая на трехлетний период основные направления союзной интеграции, особо выделили вот этот блок. И, конечно, это связано с нашей датой - 80 лет освобождения Беларуси. Это связано с юбилейной датой следующего года - 80-летием Победы. Поэтому наша задача - все это развивать, приумножать и обязательно вовлекать в это молодежь. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Рядом с Красной площадью - в Александровском саду - находится сразу несколько памятных знаков с белорусскими корнями: "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой". Они установлены на Аллее городов-героев, слава о которых будет жить вечно. Завершились торжественные мероприятия вечером 1 июля специальным приемом ко Дню Независимости нашей страны. Дипломаты, политики, эксперты, известные артисты едины во мнениях.

"Россия и Беларусь вместе даже в космосе, и это очень крепкая, большая дружба на века. Поэтому я хочу всех поздравить с этим трепетным праздником, пожелать всем мира, счастья, любви и добра", - сказала космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская.

Я очень рад, что мои дедушки, бабушки участвовали в этом освобождении, и я с теплотой, очень трогательно вспоминаю о них. Такие праздники нельзя забывать. Нужно всячески доносить до молодежи, каким трудом далась Победа. Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России

"Как когда-то мы вместе освобождали Советский Союз от гитлеровских оккупантов, так и сегодня братская Россия и братская Беларусь плечом к плечу снова стоят на передовом рубеже. Главная наша задача - не допустить возрождения фашизма в Европе, не дать возможность Западу развязать новую агрессивную войну", - считаетглавный редактор российского журнала "Национальная оборона"Игорь Коротченко.

Столько тепла, столько чувства единства, единения славянских народов. Это все идет от белорусов. Таисия Повалий, народная артистка Украины